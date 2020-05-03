Более 10 тыс. новых случае Covid-19 зафиксировано за сутки в России, число заражений превысило 134 тыс

Свыше 10 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, 58 человек умерли, сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных и случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 633 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5345 (50,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в воскресенье.
Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 134 687 случаев (+8,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.
За сутки подтверждено 58 летальных случаев, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, из них 34 - в Москве. Всего в России умерло 1280 человек.
За сутки выписано по выздоровлению 1626 человек, из них 655 - в Москве. Всего за весь период выписано 16639 человек.
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