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Дальнее зарубежье 03.05.2020 16:30

В отношении Китая в связи с COVID-19 может быть выдвинуто обвинение в преступной халатности

Австралийская газета "Дейли телеграф" публикует детали документа, содержащего экспертные оценки по ситуации с COVID-19, на основании которых против КНР может быть выдвинут иск по факту преступной халатности, вследствие которой под угрозу были поставлены другие страны.

В документе содержится утверждение, что китайские власти скрывали информацию о вирусе, не давали слова врачам, которые говорили о нем, уничтожали улики в лабораториях и отказывались предоставлять образцы живого вируса международному медицинскому сообществу для разработки вакцины.

Кроме того, из исследования становится ясным, что группа экспертов из Уханьского института вирусологии контактировала с Ветеринарной лабораторией Австралии при австралийском национальном агентстве по науке и проводила фундаментальные исследования смертельно опасных патогенов, содержащихся у живых летучих мышей. При этом это сотрудничество продолжается и поныне, в то время как в австралийском руководстве заявляли, что такое сотрудничество может нести опасность.

На прошлой неделе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия будет призывать к международному расследованию ситуации с коронавирусом на встрече Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет в середине мая.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ОБВИНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]