В Сеуле не думают, что Ким Чен Ыну недавно сделали операцию

Никаких операций лидеру КНДР Ким Чен Ыну в последнее время не проводили, утверждают эксперты в канцелярии президента Южной Кореи.

"Есть сообщения прессы о том, что руководителю Киму сделали операцию, они основаны на наблюдениях за манерой его ходьбы, однако в канцелярии президента считают, что эти сообщения не соответствуют действительности", - сообщил в воскресенье журналистам представитель канцелярии южнокорейского президента.

На чем основаны такие выводы, представитель канцелярии не сообщил.

Накануне впервые за 20 дней северокорейская пресса опубликовала кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына.

Руководитель КНДР был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо).

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.

Ким Чен Ын за это время пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля - День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже скончался.