Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8607 RUR   0.0228 GBR   2.1352 TRY   0.2432

Цена на нефть

29.04   $/bbl WTI 15.06 2.72 Brent 22.54 2.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.05.2020 13:10

В Латвии крупный дрон улетел в неизвестном направлении

В Латвии до сих пор не удалось вернуть управление над пропавшим накануне беспилотным летательным аппаратом размерами 5,5 м на 3,5 м, передает агентство BNS.

Сейчас точное местонахождение дрона не известно, сообщил представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айнис Винцев. Он заявил, что органы управления воздушным пространством соседних стран информированы на тот случай, если аппарат пересечет границу.

Система управления дроном отключилась в субботу во время полета по техническим причинам. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 м. АГА распространило предупреждение о неконтролируемом дроне. Его последним возможным местонахождением были окрестности Бауски и Адажи.

По словам Винцева, это первый такой инцидент в Латвии.

В основном люди используют дроны меньшего размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко. С маленькими дронами бывали случаи, когда, потеряв управление, они, например, врезались в дерево.

Вес этого дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 километров в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.

Кому принадлежит беспилотник и при каких обстоятельствах было потеряно управление им, не сообщается.

Наблюдателе, которые заметят в небе дрон, попросили немедленно связаться по телефону с координационным центром поиска и спасения в воздухе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, ДРОН, ИНЦИДЕНТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]