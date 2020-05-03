В Латвии крупный дрон улетел в неизвестном направлении

В Латвии до сих пор не удалось вернуть управление над пропавшим накануне беспилотным летательным аппаратом размерами 5,5 м на 3,5 м, передает агентство BNS.
Сейчас точное местонахождение дрона не известно, сообщил представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айнис Винцев. Он заявил, что органы управления воздушным пространством соседних стран информированы на тот случай, если аппарат пересечет границу.
Система управления дроном отключилась в субботу во время полета по техническим причинам. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 м. АГА распространило предупреждение о неконтролируемом дроне. Его последним возможным местонахождением были окрестности Бауски и Адажи.
По словам Винцева, это первый такой инцидент в Латвии.
В основном люди используют дроны меньшего размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко. С маленькими дронами бывали случаи, когда, потеряв управление, они, например, врезались в дерево.
Вес этого дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 километров в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.
Кому принадлежит беспилотник и при каких обстоятельствах было потеряно управление им, не сообщается.
Наблюдателе, которые заметят в небе дрон, попросили немедленно связаться по телефону с координационным центром поиска и спасения в воздухе.
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