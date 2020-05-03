Мечети в Иране начнут открывать с 4 мая

Мечети в ряде районов Ирана планируется открыть в понедельник, сообщил в воскресенье на заседании антикризисного эпидемиологического штаба президент Исламской республики Хасан Рухани.
По его словам, мечети откроются в 132 районах страны, риск заражения коронавирусом в которых признан минимальным, при этом власти этих районов напоминают, что обеспечение безопасности признано нормами ислама обязательным, поэтому не настаивают на том, чтобы верующие обязательно приходили на молитву в мечети.
Иран оказался наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной в регионе. С начала вспышки COVID-19 в стране диагностировано заражение более 96,4 тыс. пациентов, из которых более 6,1 тыс. скончались.
Тем не менее, властям удается успешно противостоять пандемии, власти уже разрабатывают меры по постепенному ослаблению чрезвычайных мер.
Ранее на этой неделе Рухани заявил, что вскоре будет объявлен список "белых зон" страны, с которых начнется ослабление ограничительных мер.
Под "белыми зонами" иранский лидер подразумевает те административные районы страны, где зафиксировано наименьшее количество заражений COVID-19. Список будет составлен на основе отчетов, представленных главами медицинских и общественных комитетов, а также органов безопасности.
Рухани пояснил, что на основании разделения страны по трем зонам ("белая", "желтая" и "красная") будут приниматься дальнейшие меры по ослаблению ограничений.
Ранее президент Ирана подчеркивал, что разделение страны на такие зоны поможет более грамотному восстановлению после кризиса.
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