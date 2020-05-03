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Регион 03.05.2020 13:36

В Киргизии из-за селей повреждены здания и дороги, нарушено электроснабжение

Обильные осадки привели к селевым потокам на юге Киргизии, в ряде населенных пунктов Баткенской области подтоплены жилые дома и автотрассы, нарушено электроснабжение, сообщает пресс-служба МЧС страны в воскресенье.

"Накануне обильные осадки привели к мощным селевым потокам в ряде населенных пунктов в Лейлекском районе Баткенской области. Подтоплены жилые дома, административные здания и социальные объекты, есть разрушения. В реке Исфанасай была разрушена селезащитная дамба, что привело к еще большему подтоплению домов и зданий. Пострадали внутренние дороги и автотрасса Бишкек-Ош-Исфана стратегического назначения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ряд населенных пунктов Лейлекского района остался без электричества и питьевой воды, разрушены система водоснабжения, автодороги и мосты, пострадали сельхозугодия.

По данным МЧС, жертв среди населения нет.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СТИХИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]