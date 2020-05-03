В Киргизии из-за селей повреждены здания и дороги, нарушено электроснабжение

Обильные осадки привели к селевым потокам на юге Киргизии, в ряде населенных пунктов Баткенской области подтоплены жилые дома и автотрассы, нарушено электроснабжение, сообщает пресс-служба МЧС страны в воскресенье.
"Накануне обильные осадки привели к мощным селевым потокам в ряде населенных пунктов в Лейлекском районе Баткенской области. Подтоплены жилые дома, административные здания и социальные объекты, есть разрушения. В реке Исфанасай была разрушена селезащитная дамба, что привело к еще большему подтоплению домов и зданий. Пострадали внутренние дороги и автотрасса Бишкек-Ош-Исфана стратегического назначения", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ряд населенных пунктов Лейлекского района остался без электричества и питьевой воды, разрушены система водоснабжения, автодороги и мосты, пострадали сельхозугодия.
По данным МЧС, жертв среди населения нет.
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