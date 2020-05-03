Число жертв COVID-19 в Белоруссии приблизилось к 100, инфицированы около 17 тыс

В Белоруссии по состоянию на 3 мая умерли 99 человек с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в воскресенье.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 пациентов (на 2 мая - 97) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что всего, по данным на воскресенье зарегистрировано 16 тыс. 705 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 2 мая 15 828). Прирост за сутки составил 877 человек.

В ведомстве также сообщили, что на 3 мая выздоровели и выписаны 3 тыс. 196 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 2 мая - 3 117).

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 204 тыс. 239 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,1% от общего количества проведенных тестов.

Ранее в воскресенье Лукашенко заявил, что в Белоруссии удается сдерживать заболеваемость в целом. "На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне", - сказал Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в воскресенье в Минске. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко также обратил внимание на то, что в Беларуси в январе-апреле текущего года сократилась общая смертность. "За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", - заявил Лукашенко.

Как было отмечено на совещании, по состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. человек, от онкологии - примерно 6,4 тыс.

"Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19", - заметил Лукашенко.