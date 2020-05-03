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Дальнее зарубежье 03.05.2020 19:30

В Кремле допустили корректировку нацпроектов из-за ситуации с коронавирусом

Национальные проекты могут корректироваться из-за коронавируса, но они точно не будут сняты с повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, ни коим образом. Об этом речи не идет. Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики, будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, при этом нацпроекты могут быть скорректированы из-за коронавируса.

"Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет ни коим образом", - сказал он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВИРУС, НАЦПРОЕКТЫ, КОРРЕКТИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]