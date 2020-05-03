Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8607 RUR   0.0228 GBR   2.1352 TRY   0.2432

Цена на нефть

29.04   $/bbl WTI 15.06 2.72 Brent 22.54 2.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.05.2020 16:50

В Испании снижается смертность среди пациентов с COVID-19

Наименьшее за полтора месяца количество летальных исходов вследствие заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Испании за последние сутки, сообщили в воскресенье в испанском министерстве здравоохранения.

По его данным, за 24 часа от осложнений, связанных с заражением COVID-19, в стране скончались 164 пациента, на 112 меньше, чем днем ранее.

В то же время, в министерстве отметили, что эту цифру надо будет подтвердить во вторник, поскольку из-за выходных, данные из некоторых регионов Испании могут поступать с запозданием.

Несмотря на это, директор Центра координации служб скорой помощи Фернандо Симон указал на положительную динамику, однако отметил необходимость получения данных за более длительный период.

В конце апреля в Испании начали ослаблять ограничения, призванные затормозить распространение коронавирусной инфекции.

Накануне спустя 48 дней самоизоляции жителям Испании разрешили занятия спортом на открытом воздухе. Речь идет только об индивидуальных занятиях, под которые отведены определенные часы. Также отведены специальные часы для прогулок с детьми.

В Испании с момента начала эпидемии COVID-19 диагностировано почти 217,5 тыс. случаев заражения, более 25,2 тыс. пациентов скончались, выздоровели почти 119 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


В Испании второй день подряд ускоряется прирост смертей от коронавируса В Испании третий день снижается число умерших от коронавируса за сутки Испания из-за коронавируса распустит по домам на две недели работников нежизненно важных отраслей - премьер Рим и Мадрид призывают ЕC принять срочные экономические меры в условиях кризиса с COVID-19 Показатели Испании по числу летальных исходов от осложнений, связанных с COVID-19, превзошли китайские Число больных коронавирусом в Испании за сутки выросло почти на 5 тыс. человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]