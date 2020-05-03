Роспотребнадзор не исключил продления антивирусных ограничений до июня

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова не исключила продления введенных в связи с коронавирусом ограничений до июня, если россияне не смогут выдержать их на "майских праздниках".

"Всё может быть, да", - сказала она в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье.

Так Попова ответила на вопрос ведущего Павла Зарубина, верно ли, что если не соблюдать все наложенные ограничения, в том числе не соблюдать требования изоляции, то "ещё можем сидеть долго, до июня, как минимум".

"Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", - подчеркнула врач.

По ее словам, сейчас важно "пересидеть" все праздничные дни и "ничего не нарушать". "Это очень непростое испытание. Нужно выдержать", - добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее в воскресенье оперативный штаб сообщил, что в России за сутки зафиксированы 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах, общее число заболевших за время распространения COVID-19 достигло 134 687.