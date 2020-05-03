Снижение по Covid-19 может начаться в июне - главный эпидемиолог Минздрава РФ

Сейчас ситуация в РФ с заболеваемостью коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется, в июне возможен переход к снижению количества новых случаев, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"Действительно, за последнее время отмечено некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции. Так, за прошедший месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27 процентов (2 апреля) до 6,9 процента (1 мая), то есть практически в четыре раза. Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом её снижения в июне", - цитируют Брико в пресс-службе Минздрава России в воскресенье.

Академик отметил, что конца ситуации с коронавирусом быстро ждать не стоит - как правило, эпидемии заканчиваются дольше, чем начинаются.

"Исторический опыт развития эпидемий свидетельствует о том, что фаза обратного развития эпидемии, как правило, более продолжительная по времени, чем фаза роста заболеваемости. О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее одного процента", - сказал Брико.

Он также подчеркнул важность социального дистанцирования и самоизоляции.

По словам Брико, даже в странах, где перелом в развитии эпидемии уже наступил - например, в Китае, Южной Корее - уже постепенно снимают ограничительные мероприятия, но по-прежнему сохраняют социальную дистанцию, там также остается обязательной самоизоляция пожилых людей.