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Здравоохранение 03.05.2020 16:57

Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1932, вылечилось 1441 человек

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 38 человек, 30 вылечились , сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 38 зараженных COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 30 человек", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 1932, общее число умерших - 25 (не изменилось), число вылечившихся - 1441.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 466 человек. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, остальных - стабильное.

До сих пор в Азербайджане сделано 157,932 тыс. тестов на коронавирус.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]