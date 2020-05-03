Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1932, вылечилось 1441 человек

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 38 человек, 30 вылечились , сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 38 зараженных COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 30 человек", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 1932, общее число умерших - 25 (не изменилось), число вылечившихся - 1441.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 466 человек. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, остальных - стабильное.

До сих пор в Азербайджане сделано 157,932 тыс. тестов на коронавирус.

Н.Аббасова