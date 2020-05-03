В Армении арестован сын экс-министра финансов Хачатряна

Суд в Ереване в воскресенье отправил под стражу Гургена Хачатряна - сына арестованного бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна, сообщил журналистам адвокат Ерем Саркисян.
"Суд принял решение об аресте Гургена Хачатряна. В этом деле нет правовых оснований, оно полностью политическое", - сказал адвокат.
Гурген Хачатрян обвиняется в пособничестве во взяточничестве, отмывании денег. Он основатель группы компаний "Галакси" и председатель совета директоров телекоммуникационной компании Ucom.
28 апреля он заявил, что на уровне высокопоставленных чиновников ему были предъявлены прямое и опосредованное требования об отчуждении компании Ucom, с которыми он не согласился. После этого были проведены обыски в квартирах и офисах Хачатряна, в Службу национальной безопасности были вызваны его мать и сестра.
Отец Гургена Хачатряна Гагик Хачатрян был арестован в августе 2019 года. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением и присвоении собственности в особо крупных размерах в период нахождения на государственной службе в 2008-2014 гг.
С 2008 по 2014 гг. он возглавлял Комитет государственных доходов Армении (включает налоговую и таможенную службы), после этого - до 2016 года был министром финансов.
Гагик Хачатрян считается одним из богатейших людей Армении. Является крупнейшим поставщиком шоколада в страну, в частности, ему принадлежит импорт в республику продукции торговой марки "Рошен".
Армянские СМИ связывают с его именем приобретение в Зальцбурге за $200 млн кондитерской фабрики "Моцарт". Владеет несколькими сотнями гектаров сельскохозяйственных площадей, является конечным бенефициарием одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Армении Ucom.
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