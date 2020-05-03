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Дальнее зарубежье 03.05.2020 17:30

Трамп надеется на скорый возврат страны к нормальной жизни после окончания эпидемии COVID-19

Президент США Дональд Трамп в субботу выразил надежду на то, что страна в скором будущем вернется к нормальной жизни.

"Я надеюсь, наш страна скоро поправится. Мы все так скучаем по нашим массовым мероприятиям и по многому другому", - написал Трамп в твитере в воскресенье.

Ранее на этой неделе президент США сообщил о намерении в скором времени возобновить поездки по стране, приостановленные из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"Я собираюсь в Аризону на следующей неделе, скоро я собираюсь в Огайо, я надеюсь, в недалеком будущем мы начнем передвигаться, у нас будут крупные встречи, на которых люди будут сидеть близко друг к другу. Я не могу представить себе встречу, на которой люди сидят (на расстоянии) шести стульев друг от друга. Я надеюсь на старые добрые мероприятия с 25 тыс. участниками", - сказал он.

На вопрос о том, когда могут возобновиться такие массовые мероприятия, Трамп ответил, что "это зависит от конкретного штата".

Ранее президент США огласил стратегию по возвращению страны к нормальной жизни после окончания пандемии COVID-19. В этой стратегии значительные полномочия по смягчению и отмене жестких мер делегированы губернаторам штатов.

Между тем, США продолжает занимать первое место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Сейчас COVID-19 диагностирован у более чем 1,1 млн жителей страны, более 67,4 тыс. пациентов скончались, выздоровели 174 тыс. человек

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Тэги: США, ЭПИДЕМИЯ, ЗАВЕРШЕНИЕ, НАДЕЖДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]