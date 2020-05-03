В результате спецоперации на севере Синайского полуострова уничтожены 18 террористов - МВД Египта

Не менее 18 боевиков уничтожены в результате спецоперации египетских сил безопасности на Синайском полуострове, сообщило в воскресенье министерство внутренних дел Египта.
"Служба национальной безопасности получила разведданные о том, что группа террористов засела в одном из домов в населенном пункте Бир аль-Абед и вынашивала там противоправные планы", - говорится в распространенном министерством заявлении.
"Их прибежище было выявлено, в результате штурма погибли 18 боевиков", - отмечается в документе.
В ходе спецоперации были изъяты 13 единиц автоматического оружия, два пояса смертника и три взрывных устройства, подчеркнули в МВД.
В четверг 10 солдат египетской армии погибли или были ранены в результате подрыва бронеавтомобиля близ Бир аль-Абеда в северной части Синайского полуострова. Ответственность за этот подрыв взяли на себя последователи террористической группировки "Исламское государство".
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