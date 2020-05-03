В результате спецоперации на севере Синайского полуострова уничтожены 18 террористов - МВД Египта

Не менее 18 боевиков уничтожены в результате спецоперации египетских сил безопасности на Синайском полуострове, сообщило в воскресенье министерство внутренних дел Египта.

"Служба национальной безопасности получила разведданные о том, что группа террористов засела в одном из домов в населенном пункте Бир аль-Абед и вынашивала там противоправные планы", - говорится в распространенном министерством заявлении.

"Их прибежище было выявлено, в результате штурма погибли 18 боевиков", - отмечается в документе.

В ходе спецоперации были изъяты 13 единиц автоматического оружия, два пояса смертника и три взрывных устройства, подчеркнули в МВД.

В четверг 10 солдат египетской армии погибли или были ранены в результате подрыва бронеавтомобиля близ Бир аль-Абеда в северной части Синайского полуострова. Ответственность за этот подрыв взяли на себя последователи террористической группировки "Исламское государство".