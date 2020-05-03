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Дальнее зарубежье 03.05.2020 22:04

Помпео не видит ничего беспрецедентного в долгом отсутствии Ким Чен Ына на публике

Длительное отсутствие руководителя КНДР Ким Чен Ына на публике не удивляет госсекретаря США Майкла Помпео, при этом глава американской дипломатии не сообщил, с чем это может быть связано.

"Я не могу сообщить о том, что нам известно о деятельности Ким Чен Ына в этот период, почему он отсутствовал на протяжении этого времени, но ранее уже бывало так, что на протяжении длительного времени руководитель Ким не появлялся на публике, так что в этом нет ничего беспрецедентного", - сказал он в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News.

Ранее в воскресенье в канцелярии президента Южной Кореи журналистам сообщили, что, по мнению экспертов, длительное отсутствие ким Чен Ына не было связано с какой-либо операцией.

"Есть сообщения прессы о том, что руководителю Киму сделали операцию, они основаны на наблюдениях за манерой его ходьбы, однако в канцелярии президента считают, что эти сообщения не соответствуют действительности", - сообщил в воскресенье журналистам представитель канцелярии южнокорейского президента.

На чем основаны такие выводы, представитель канцелярии не сообщил.

Накануне впервые за 20 дней северокорейская пресса опубликовала кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына.

Руководитель КНДР был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо).

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.

Ким Чен Ын за это время пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля - День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже скончался.

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Тэги: ГОССЕКРЕТАРЬ, КИМ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]