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Covid-19 вышел из лаборатории в Ухане - госдеп США

В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - сказал Помпео.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир", - добавил госсекретарь.

Он отметил, что многие эксперты считают, что вирус имеет искусственное происхождение, в то же время добавив, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении вируса.

Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Мы пытаемся направить группу (экспертов) туда, Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу (экспертов) туда, и в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ", - добавил он.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.

В то же время разведсообществе США высказали предположение, что коронавирус COVID-19 не был синтезирован искусственно.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что пока не может подробно рассказать об имеющейся у него информации.

Трамп напомнил, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухани не является единственной.

"У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

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Тэги: ГОССЕКРЕТАРЬ, КОРОНАВИРУС, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]