Covid-19 вышел из лаборатории в Ухане - госдеп США

В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.
"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - сказал Помпео.
"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир", - добавил госсекретарь.
Он отметил, что многие эксперты считают, что вирус имеет искусственное происхождение, в то же время добавив, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении вируса.
Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории.
"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Мы пытаемся направить группу (экспертов) туда, Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу (экспертов) туда, и в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ", - добавил он.
В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.
В то же время разведсообществе США высказали предположение, что коронавирус COVID-19 не был синтезирован искусственно.
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что пока не может подробно рассказать об имеющейся у него информации.
Трамп напомнил, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухани не является единственной.
"У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны
Баку выразил Нур-Султану протест из-за стрельбы со смертельным исходом при задержании азербайджанских граждан на Каспии
AzerGold направит свыше 1,2 млн манатов на подготовку ОВОС разработки ряда рудных месторождений и проектно-сметной документации
Ограничения на движение пассажирских поездов в Азербайджане продлены до 31 мая
Добыча газа в РФ за 4 мес. уменьшилась на 8% до 240,55 млрд куб. м
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1932, вылечилось 1441 человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 243 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 428 тыс. - университет Хопкинса
Коронафобия может привести к тяжелым расстройствам психики - ученый
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Nar продолжает предоставлять абонентам онлайн и выездные услуги в период действия особого карантинного режима
Банк Республика продолжает поддерживать малообеспеченные семьи
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог