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СНГ 04.05.2020 12:31

В Молдавии не будут продлевать режим ЧП после 15 мая - премьер

Власти Молдавии не планируют продлевать режим чрезвычайного положения, который завершается 15 мая, заявил премьер-министр Ион Кику в понедельник после традиционного еженедельного совещания с президентом и председателем парламента.

"Режим чрезвычайного положения завершится 15 мая. Мы не намерены продлевать режим ЧП. После этого парламент и другие учреждения вернутся к нормальному режиму работы", - сказал премьер-министр.

В то же время, он подчеркнул необходимость соблюдать некоторые меры предосторожности, "чтобы не подвергать себя опасности, поскольку пандемия еще не прошла".

"Все мы видим и по опыту других стран, что сохраняются запреты на массовые собрания, карантин в отдельных населенных пунктах и т.д. Возможное возобновление этой пандемии или увеличение числа случаев вынудит нас вернуться к очень жестким ограничениям, поэтому я прошу всех соблюдать введенные правила Эти правила будут действовать и в Молдове. Крайне необходимо не подвергаться рискам, риски еще не прошли. Более того, специалисты говорят, что возможна вторая волна пандемии. Нужно быть бдительными. Некоторые граждане расслабились, но возможный рост числа новых случаев коронавируса вынудит нас вернуть жесткие ограничения, поэтому прошу всех соблюдать правила", - сказал Кику.

Он выразил благодарность всем странам, которые оказали гуманитарную помощь Молдавии, в том числе Румынии, которая на две недели делегировала в Молдавию бригаду медицинских работников из 52 человек.

"Мы благодарны всем. Для врачей это еще и хороший обмен опытом. У нас очень хорошие медики, которые добиваются результатов. В Молдавии смертность от коронавируса составляет 3% - один из самых низких показателей в регионе. В мире этот показатель составляет 7%, в соседней Румынии - 5,7%", - отметил Кику.

Число зараженных коронавирусом в Молдавии составляет 4121 человек. Из них 1423 вылечились, 128 скончались.

По данным Оперативного штаба в Тирасполе, в регионе зарегистрировано 531 случаев заражения CIOVID-19, 105 человек выздоровели, 23 - скончалось.

В связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, семь населенных пунктов - три города и четыре крупных села - заблокированы военными и карабинерами в связи с объявленным там полным карантином.

С 27 апреля в Молдавии началось поэтапное снятие ограничений, введенных в период чрезвычайного положения. В частности, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, разрешено гулять в парках, начали работать некоторые государственные учреждения, были открыты все магазины, за исключением рынков и торговых центров. С 4 мая к работе вернулись все работники государственных учреждений, начал функционировать в обычном режиме общественный транспорт.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЧП, РЕЖИМ, ПРЕМЬЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]