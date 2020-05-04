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Регион 04.05.2020 12:41

Тегеран протестует против попыток Вашингтона продлить в СБ ООН оружейное эмбарго в отношении Ирана - иранский МИД

Иран считает незаконными усилия Соединенных Штатов по продлению эмбарго СБ ООН на поставки оружия Тегерану, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иран не стремится выйти из ядерной сделки 2015 года с шестью державами ... Нынешние попытки Америки незаконны, и наша реакция будет пропорциональной", - заявил на еженедельной телевизионной пресс-конференции.

Срок эмбарго по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) от 2015 года по иранской ядерной программе истекает в октябре текущего года. Вашингтон заявил в четверг, что надеются на продление эмбарго до этого времени.

"Соединенные Штаты больше не являются участником ядерной сделки ... Реакция Ирана на незаконные меры Америки будет жесткой", - сказал Мусави.

Президент США Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году и возобновил санкции против Тегерана. В связи с этим Иран поэтапно сократил свои обязательства по соглашению.

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Тэги: ИРАН, США, ОРУЖИЕ, ЭМБАРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]