В ДТП в Азербайджане погибли 4 человека

Жертвами ДТП в Кюрдамирском районе (центральная часть Азербайджана - ИФ) в понедельник стали четыре человека, сообщаю местные СМИ.

"Утром в понедельник в районе автомагистрали Агсу-Кюрдамир-Имишли на территории села Сор-Сор Кюрдамирского района произошло ДТП", - отмечают СМИ.

В результате столкновения автомобилей марки Mercedes и Nissan погибли 4 человека. Кроме этого, еще трое получили тяжелые травмы, все они доставлены в больницу.

По факту ведется разбирательство.