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Происшествия 04.05.2020 12:21

В ДТП в Азербайджане погибли 4 человека

Жертвами ДТП в Кюрдамирском районе (центральная часть Азербайджана - ИФ) в понедельник стали четыре человека, сообщаю местные СМИ.

"Утром в понедельник в районе автомагистрали Агсу-Кюрдамир-Имишли на территории села Сор-Сор Кюрдамирского района произошло ДТП", - отмечают СМИ.

В результате столкновения автомобилей марки Mercedes и Nissan погибли 4 человека. Кроме этого, еще трое получили тяжелые травмы, все они доставлены в больницу.

По факту ведется разбирательство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]