В ДТП в Азербайджане погибли 4 человека

Жертвами ДТП в Кюрдамирском районе (центральная часть Азербайджана - ИФ) в понедельник стали четыре человека, сообщаю местные СМИ.
"Утром в понедельник в районе автомагистрали Агсу-Кюрдамир-Имишли на территории села Сор-Сор Кюрдамирского района произошло ДТП", - отмечают СМИ.
В результате столкновения автомобилей марки Mercedes и Nissan погибли 4 человека. Кроме этого, еще трое получили тяжелые травмы, все они доставлены в больницу.
По факту ведется разбирательство.
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