Новый спикер сената Казахстана пообещал обеспечить законодательное сопровождение политики президента

Избранный председатель сената (верхняя палата) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев пообещал на новом посту обеспечить преемственность политики лидера нации Нурсултана Назарбаева и реализацию стратегии президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Высказывания Ашимбаева приведены в сообщении пресс-службы сената.

"Президент озвучил основные задачи, стоящие перед страной. Наиболее актуальной проблемой сегодня является борьба с пандемией, которая распространилась по всему миру. По окончании режима чрезвычайного положения, как было отмечено главой государства, основной задачей всех государственных органов должно стать поддержание преемственности политики Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев - ИФ), реализация стратегии президента, направленной на дальнейшее развитие государства, экономики и повышения благосостояния населения страны. Сенат парламента Казахстана будет делать все необходимое для качественного законодательного обеспечения политики главы государства", - сказал Ашимбаев на заседании сената в понедельник.

В пресс-службе палаты также подтвердили, что заседание сената состоялось с участием президента страны Касым-Жомарта Токаева.

"По представлению президента сенаторы тайным голосованием единогласно избрали Маулена Ашимбаева председателем сената парламента", - отметили в палате.

47-летний Ашимбаев, с декабря 2019 года занимавший должность первого заместителя руководителя администрации президента, заменил на посту спикера сената старшую дочь первого президента страны, лидера нации Нурсултана Назарбаева - Даригу Назарбаеву.

2 мая Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената, спикера палаты.

Спикер сената парламента является "вторым лицом" в стране после президента. В соответствии с Конституцией, полномочия президента в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана.