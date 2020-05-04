В странах Балтии за сутки зафиксировано 29 новых случаев COVID-19

В странах Балтии зафиксировано 29 новых случаев заболевания коронавирусом: три в Эстонии, девять в Литве и 17 в Латвии.

Так, в Эстонии в больницах находится 77 пациентов, из них шесть - на искусственном вентилировании легких, сообщил в понедельник департамент здоровья.

По данным департамента, из больниц выписано 247 человека. Умерших за последние сутки не было. Всего с начала эпидемии погибли от коронавируса 55 человек.

Между тем в Литве общее количество случаев коронавируса составило 1419, сообщило министерство здравоохранения.

Выздоровели от коронавируса 638 человек, болеют - 733. В стране зафиксировано 46 смертей среди зараженных коронавирусом.

Тем временем в Латвии в понедельник заболело в два раза больше людей, чем днем ранее, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В целом в Латвии с начала эпидемии проведено 65 464 анализа, Covid-19 подтвержден у 896 человек. 348 человек уже выздоровели, а 16 человек - скончались.