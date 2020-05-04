Хакеры из РФ и Ирана пытаются взломать британские ведомства, занимающиеся коронавирусом

Британские власти обвиняют Россию и Иран в попытках кражи в Великобритании данных о разработках, связанных с проблемой коронавируса, сообщила газета Daily Mail.
Она пишет, что что иранские и российские хакеры нацелились как на ученых, так и на врачей в университетах Великобритании, изучающих коронавирус, в том числе, работающих над созданием вакцины от COVID-19, отмечает издание.
Представители Национального центра кибербезопасности назвали эти атаки "совершенно предосудительными", пишет Daily Mail.
При этом она подчеркивает, что до сих пор ни одна из хакерских атак не увенчалась успехом.
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