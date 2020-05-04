Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0227 GBR   2.1162 TRY   0.2419

Цена на нефть

01.05   $/bbl WTI 19.78 0.94 Brent 26.44 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.05.2020 14:01

Хакеры из РФ и Ирана пытаются взломать британские ведомства, занимающиеся коронавирусом

Британские власти обвиняют Россию и Иран в попытках кражи в Великобритании данных о разработках, связанных с проблемой коронавируса, сообщила газета Daily Mail.

Она пишет, что что иранские и российские хакеры нацелились как на ученых, так и на врачей в университетах Великобритании, изучающих коронавирус, в том числе, работающих над созданием вакцины от COVID-19, отмечает издание.

Представители Национального центра кибербезопасности назвали эти атаки "совершенно предосудительными", пишет Daily Mail.

При этом она подчеркивает, что до сих пор ни одна из хакерских атак не увенчалась успехом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ИРАН, ХАКЕРЫ


Похожие новости


Джонсон не считает возможной "перезагрузку" отношений с Россией Л Британский военный самолет провел разведку у границ России на Черном море Глава МИД Великобритании приветствует снятие обвинений с журналиста Голунова Глава британской разведки призовет Россию перестать недооценивать ее возможности Мэй: Лондон будет добиваться ужесточения санкций против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе Великобритания хотела бы изменить к лучшему отношения с Россией - британский премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]