Хакеры из РФ и Ирана пытаются взломать британские ведомства, занимающиеся коронавирусом

Британские власти обвиняют Россию и Иран в попытках кражи в Великобритании данных о разработках, связанных с проблемой коронавируса, сообщила газета Daily Mail.

Она пишет, что что иранские и российские хакеры нацелились как на ученых, так и на врачей в университетах Великобритании, изучающих коронавирус, в том числе, работающих над созданием вакцины от COVID-19, отмечает издание.

Представители Национального центра кибербезопасности назвали эти атаки "совершенно предосудительными", пишет Daily Mail.

При этом она подчеркивает, что до сих пор ни одна из хакерских атак не увенчалась успехом.