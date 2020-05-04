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СНГ 04.05.2020 14:18

Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 784 до 17 тыс. 489, умерли четыре человека

В Белоруссии по состоянию на 4 мая умерли 103 человека с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в понедельник.

"Умерли 103 пациента (на 3 мая 99) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что всего, по данным на понедельник, зарегистрировано 17 тыс. 489 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 3 мая 16 тыс. 705). Прирост за сутки составил 784 человек.

В ведомстве также сообщили, что на 4 мая выздоровели и выписаны 3 тыс. 259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 3 мая - 3 тыс. 196).

В министерстве проинформировали, что всего было проведено 211 тыс. 369 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,2% от общего количества проведенных тестов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]