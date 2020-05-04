Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 784 до 17 тыс. 489, умерли четыре человека

В Белоруссии по состоянию на 4 мая умерли 103 человека с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в понедельник.

"Умерли 103 пациента (на 3 мая 99) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что всего, по данным на понедельник, зарегистрировано 17 тыс. 489 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 3 мая 16 тыс. 705). Прирост за сутки составил 784 человек.

В ведомстве также сообщили, что на 4 мая выздоровели и выписаны 3 тыс. 259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 3 мая - 3 тыс. 196).

В министерстве проинформировали, что всего было проведено 211 тыс. 369 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,2% от общего количества проведенных тестов.