Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0227 GBR   2.1162 TRY   0.2419

Цена на нефть

01.05   $/bbl WTI 19.78 0.94 Brent 26.44 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.05.2020 14:29

Лидеры Белоруссии и Казахстана обсудили саммит ЕАЭС и коронавирус

Подготовку очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета и вопросы противодействия коронавирусной инфекции обсудили в понедельник президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба белорусского главы государства.

Телефонный разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

"Важной темой разговора стала подготовка очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств обсудили подходы и вопросы, касающиеся его организации. В частности, время и форму проведения предстоящего заседания, а также документы, которые должны будут приниматься на уровне глав государств. Консультации по данным вопросам продолжатся, формат и сроки, согласно договоренностям, будут определены в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо того, была затронута тема противодействия коронавирусной инфекции. Как проинформировал Токаев, Казахстан смягчает карантинные меры и постепенно снимает ограничения, введенные ранее в связи с распространением вируса.

Главы государств обменялись информацией, касающейся стратегии и тактики лечения от COVID-19 в двух странах. Токаев поблагодарил президента Беларуси за помощь в возвращении на родину жителей Казахстана, слова благодарности за аналогичное содействие выразил казахстанскому коллеге и Лукашенко, рассказали в пресс-службе.

Токаев также поздравил Лукашенко с 75-летием Великой Победы и от имени казахстанского народа передал поздравления белорусам, отметив что 1,5 млн жителей Казахстана были участниками той войны и половина из них не вернулись домой. "Своего казахстанского коллегу с этим великим праздником поздравил и Лукашенко, передав самые теплые поздравления и пожелания всем жителям Казахстана", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, Лукашенко попросил передать "приветствие, теплые пожелания и поздравление с 75-летием Победы" почетному председателю Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Лукашенко уполномочил правительство на подписание с Казахстаном соглашения по поставкам нефти Россия не дает согласия на поставку нефти из Казахстана в Белоруссию, заявляет Лукашенко Представители Казахстана и "Белнефтехима" обсудили возможные объемы поставок нефти в Белоруссию Казахстанская нефть может поставляться в Белоруссию транзитом через Россию, консультации пройдут в ближайшее время - Лукашенко Казахстану и Белоруссии следует переходить от простой торговли к созданию СП - Лукашенко Токаев: Казахстан и Белоруссия заинтересованы в увеличении взаимного товарооборота

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]