Лидеры Белоруссии и Казахстана обсудили саммит ЕАЭС и коронавирус

Подготовку очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета и вопросы противодействия коронавирусной инфекции обсудили в понедельник президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба белорусского главы государства.

Телефонный разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

"Важной темой разговора стала подготовка очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств обсудили подходы и вопросы, касающиеся его организации. В частности, время и форму проведения предстоящего заседания, а также документы, которые должны будут приниматься на уровне глав государств. Консультации по данным вопросам продолжатся, формат и сроки, согласно договоренностям, будут определены в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо того, была затронута тема противодействия коронавирусной инфекции. Как проинформировал Токаев, Казахстан смягчает карантинные меры и постепенно снимает ограничения, введенные ранее в связи с распространением вируса.

Главы государств обменялись информацией, касающейся стратегии и тактики лечения от COVID-19 в двух странах. Токаев поблагодарил президента Беларуси за помощь в возвращении на родину жителей Казахстана, слова благодарности за аналогичное содействие выразил казахстанскому коллеге и Лукашенко, рассказали в пресс-службе.

Токаев также поздравил Лукашенко с 75-летием Великой Победы и от имени казахстанского народа передал поздравления белорусам, отметив что 1,5 млн жителей Казахстана были участниками той войны и половина из них не вернулись домой. "Своего казахстанского коллегу с этим великим праздником поздравил и Лукашенко, передав самые теплые поздравления и пожелания всем жителям Казахстана", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, Лукашенко попросил передать "приветствие, теплые пожелания и поздравление с 75-летием Победы" почетному председателю Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву.