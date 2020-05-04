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СНГ 04.05.2020 14:49

Украинское бюро расследований повторно вызвало Януковича на допрос 13 мая

Государственное бюро расследований Украины повторно вызывает на допрос экс-президента республики Виктора Януковича для проведения следственных действий и получения процессуального статуса.

Соответствующая повестка о вызове для проведения следственных действий размещена в пятницу на сайте ГБР.

Ранее Янукович вызывался на допрос 30 апреля.

В сообщении ГБР не указывается, идет ли речь о проведении следственных действий по "майдановским делам". Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить информацию, в рамках какого именного производства вызывается на допрос Янукович.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ГБР, ЯНУКОВИЧ, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]