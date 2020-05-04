Украинское бюро расследований повторно вызвало Януковича на допрос 13 мая

Государственное бюро расследований Украины повторно вызывает на допрос экс-президента республики Виктора Януковича для проведения следственных действий и получения процессуального статуса.

Соответствующая повестка о вызове для проведения следственных действий размещена в пятницу на сайте ГБР.

Ранее Янукович вызывался на допрос 30 апреля.

В сообщении ГБР не указывается, идет ли речь о проведении следственных действий по "майдановским делам". Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить информацию, в рамках какого именного производства вызывается на допрос Янукович.