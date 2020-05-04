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СНГ 04.05.2020 15:12

Токаев: Казахстану необходимы согласованные действия всех ветвей власти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник на заседании сената, на котором был избран новый спикер палаты, призвал депутатов к сплоченной работе.

"Прежде всего, для решения задач, которые стоят перед нами, необходимы согласованные действия всех ветвей власти. Парламенту, в частности сенату, отводится особая роль в реализации важнейших реформ. Основная задача сената - принятие качественных законов, которые открывают дорогу реформам, обеспечивают стабильность и порядок", - сказал Токаев.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы.

В ходе заседания президент дал высокую оценку деятельности Дариги Назарбаевой на посту председателя сената и высказал ей благодарность.

"Как вам известно, моим Указом были прекращены полномочия депутата сената Дариги Нурсултановны Назарбаевой. Она более года активно и плодотворно работала в качестве председателя сената. Выражаю за это признательность Дариге Нурсултановне", - отметил Токаев.

Глава государства призвал депутатский корпус "к сплоченной работе для того, чтобы страна смогла скорее преодолеть нынешний непростой период".

Как сообщалось, Токаев на заседании предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на пост спикера палаты.

"Он обладает большим опытом работы на государственной службе, многие годы эффективно трудился в различных сферах. Хорошо знаком с деятельностью парламента. Всегда с честью выполнял возложенные на него обязанности. Поэтому не сомневаюсь, что он будет достойно работать на этой должности", - сказал президент.

По итогам тайного голосования Ашимбаев был избран председателем сената парламента.

47-летний Ашимбаев, с декабря 2019 года занимавший должность первого заместителя руководителя администрации президента, заменил на посту спикера сената старшую дочь первого президента страны, лидера нации Нурсултана Назарбаева - Даригу Назарбаеву.

2 мая Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой в качестве депутата сената, спикера палаты.

Спикер сената парламента является "вторым лицом" в стране после президента. В соответствии с Конституцией, полномочия президента в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, СЕНАТ


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