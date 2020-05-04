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ТЭК 04.05.2020 15:13

Нефть продолжает сильно дешеветь на опасениях возобновления торговой войны США-КНР, Brent - $25,68 за баррель

Цены на нефть продолжают заметно снижаться в понедельник на информации о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 составляет $25,68 за баррель, что на $0,76 (2,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился в цене на $1,28 (6,47%) - до $18,50 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

"Возобновление торговой войны будет определяющим для нефтяных цен в долгосрочной перспективе", - отмечает старший рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch.

Помимо этого, Bloomberg сообщает, что все большее количество фондов продают ближайшие фьючерсы WTI, чтобы избежать обвала их стоимости, как это случилось в апреле с майскими контрактами.

S&P Global Inc. объявил об обмене июльских контрактов на августовские. United States Oil Fund, в свою очередь, сообщил, что продаст половину принадлежащих ему июльских фьючерсов WTI.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года, - 5,7 млн б/с (на 14%).

"Планируемое сокращение добычи будет рекордным, однако эксперты не забывают об огромном избытке нефти на мировом рынке, что ограничивает подъем цен", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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