Карантин в Украине планируется продлить до 22 мая - премьер

Кабинет министров Украины намерен продлить карантин до 22 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.

При этом он сообщил, что правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая.

"Мы разрешим работу учреждений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов, которые размещены под открытым небом в учреждениях, которые зарегистрированы как операторы мощности", - сказал он.

По его словам, это позволит органам местного самоуправления контролировать противоэпидемиологическую ситуацию.

С 11 мая также планируются послабления по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских с передерживанием ряда условий противоэпидемиологической ситуации.

Кроме того, будет разрешена работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеев, библиотек, стоматология, нотариусы, аудиторы, адвокаты и сервисы бытовых услуг.