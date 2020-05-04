В Нижней Саксонии собираются открыть рестораны

Нижняя Саксония первой из федеральных земель ФРГ планирует открыть рестораны, кафе и пивные дворики, сообщает в понедельник телеканал N-tv со ссылкой на земельного министра сельского хозяйства Бернда Альтхузманна.

Предполагается, что заведения будут открыты со следующего понедельника, максимальное число посетителей в них будет сокращено вдвое. Кроме этого, необходимо будет заранее резервировать столики. Рестораны в настоящее время закрыты во всей Германии из-за пандемии коронавируса COVID-19, они работают только на заказы "на вынос".

В Германии с 22 марта действуют масштабные ограничения в общественной жизни. Запрещено собираться больше двух в общественных местах, исключения делаются только для семей численностью больше 2 человек. Граждан просят свести к абсолютному минимуму встречи, отказаться от больших компаний. В общественном пространстве необходимо поддерживать дистанцию в 1,5-2 метра, в транспорте и магазинах все носят маски. Как минимум с 22 марта закрыты все гастрономические заведения.

По данным на 4 мая, 163 тыс. 175 человек в Германии заражены коронавирусом. 6 тысяч 692 человека с COVID-19 скончались.