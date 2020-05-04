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В Нижней Саксонии собираются открыть рестораны

Нижняя Саксония первой из федеральных земель ФРГ планирует открыть рестораны, кафе и пивные дворики, сообщает в понедельник телеканал N-tv со ссылкой на земельного министра сельского хозяйства Бернда Альтхузманна.

Предполагается, что заведения будут открыты со следующего понедельника, максимальное число посетителей в них будет сокращено вдвое. Кроме этого, необходимо будет заранее резервировать столики. Рестораны в настоящее время закрыты во всей Германии из-за пандемии коронавируса COVID-19, они работают только на заказы "на вынос".

В Германии с 22 марта действуют масштабные ограничения в общественной жизни. Запрещено собираться больше двух в общественных местах, исключения делаются только для семей численностью больше 2 человек. Граждан просят свести к абсолютному минимуму встречи, отказаться от больших компаний. В общественном пространстве необходимо поддерживать дистанцию в 1,5-2 метра, в транспорте и магазинах все носят маски. Как минимум с 22 марта закрыты все гастрономические заведения.

По данным на 4 мая, 163 тыс. 175 человек в Германии заражены коронавирусом. 6 тысяч 692 человека с COVID-19 скончались.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, САКСОНИЯ, РЕСТОРАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]