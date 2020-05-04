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Дальнее зарубежье 04.05.2020 18:12

Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов проведет виртуальное заседание 14 мая

Высшая военная инстанция Североатлантического альянса - Военный комитет НАТО - проведет совещание на уровне начальников генеральных штабов 14 мая в режиме телеконференции, объявила в понедельник штаб-квартира организации.

"Председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич будет возглавлять совещание при поддержке верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса и верховного главнокомандующего по трансформации генерала Андре Ланата", - сообщается в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что начальники генштабов альянса впервые будут совещаться в подобном режиме.

"Начальники генштабов, конечно, обсудят нынешний всемирный кризис, вызванный COVID-19, и его последствия для деятельности альянса, а также поддержку НАТО в усилиях по ответу на этот кризис", - отмечают в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Как и обычно на таких совещаниях, натовские военачальники будут рассматривать проведение операций, миссий, состояние военной деятельности НАТО, говорится в коммюнике.

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Тэги: НАТО, ГЕНШТАБЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]