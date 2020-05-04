Порядок снятия ограничений из-за коронавируса будет понятен после 11 мая - Песков

Поэтапное снятие мер изоляции и ограничений, введенных из-за коронавируса, зависит от показателей динамики роста инфицированных по итогам майских праздников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, все ждем 11 мая, а главное мы, наверное, ждем показателей динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этого, от этой динамики будет зависеть та этапность снятия мер изоляции. Давайте наберемся терпения, дождемся", - сказал Песков в интервью корреспонденту телеканала "Россия-24" (ВГТРК) Павлу Зарубину.
Он отметил, что сейчас людям все тяжелее оставаться дома, в том числе из-за хорошей погоды.
"Хочется надеяться, что мы все найдем в себе силы в эти дни досидеть в режиме самоизоляции, не подвергая опасности ни свое здоровье, ни здоровье окружающих. В противном случае, если народ высыпет на улицы, конечно, нужно будет ждать нежелательных проявлений, которые могут наступить по истечении 14 дней", - сказал Песков.
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