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СНГ 04.05.2020 18:39

Порядок снятия ограничений из-за коронавируса будет понятен после 11 мая - Песков

Поэтапное снятие мер изоляции и ограничений, введенных из-за коронавируса, зависит от показателей динамики роста инфицированных по итогам майских праздников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, все ждем 11 мая, а главное мы, наверное, ждем показателей динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этого, от этой динамики будет зависеть та этапность снятия мер изоляции. Давайте наберемся терпения, дождемся", - сказал Песков в интервью корреспонденту телеканала "Россия-24" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Он отметил, что сейчас людям все тяжелее оставаться дома, в том числе из-за хорошей погоды.

"Хочется надеяться, что мы все найдем в себе силы в эти дни досидеть в режиме самоизоляции, не подвергая опасности ни свое здоровье, ни здоровье окружающих. В противном случае, если народ высыпет на улицы, конечно, нужно будет ждать нежелательных проявлений, которые могут наступить по истечении 14 дней", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЯ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]