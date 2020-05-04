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СНГ 04.05.2020 19:22

Президент Казахстана готов прилететь в Минск 19 мая - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готов прилететь в Минск 19 мая на саммит глав государств Евразийского экономического сообщества.

В ходе видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном в понедельник Лукашенко сказал: "Я знаю, что вы всегда прилетите к нам. Президент Казахстана также готов прилететь. Посмотрим, какова будет реакция президента России. Поскольку у них, как мы видим из СМИ, заявлений самого Путина, ситуация не очень хорошая".

Белорусского президента цитирует госагентство БелТА. Ранее в понедельник Лукашенко провел видеоконференцию с президентом Казахстана.

Белорусский президент полагает, что в РФ вскоре будет ослаблен режим карантина. "С 12 числа, я уверен, они (Россия - ИФ) также будут ослаблять этот карантин". "Поэтому к 19 мая, если будет ваше желание посетить Минск, я с большим удовольствием вас приму, и мы будем готовы к проведению этого мероприятия", - отметил Лукашенко.

По его словам, он "не очень воспринимает формат видеоконференций". "Над нами уже люди начинают смеяться. Если мы хотим серьезно обсудить вопросы, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз", - сказал Лукашенко.

"Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить, пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие, но мы бы встретились и поговорили здесь", - считает он.

Лукашенко уверен, что "нет препятствий для очной встречи лидеров стран в Минске в намеченный срок". "Но все зависеть будет от вас, моих гостей. Если это невозможно, я думаю, что мы можем в конце концов перенести это мероприятие, пока ситуация не будет определенной и не успокоится", - сказал он.

При этом он готов организовать проведение саммита и в режиме онлайн. "Но, если вы примете решение в форме видеоконференции провести, мы мгновенно задействуем все рычаги и организуем это мероприятие в виде видеоконференции. Хотя совсем недавно, как вы знаете, мы проводили подобное мероприятие в рамках ЕАЭС и обсуждали эти вопросы", - добавил Лукашенко.

В то же время пресс-секретарь главы Казахстана Берик Курмангали сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пока не решил примет ли участие в очном саммите глав государств ЕАЭС.

"Решения еще нет", - сказал Курмангали, отвечая на вопрос примет ли участие Токаев в очной встрече глав ЕАЭС в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, САММИТ, ЛУКАШЕНКО


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