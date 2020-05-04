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Дальнее зарубежье 04.05.2020 19:45

Падение ВВП Гонконга в I квартале составило рекордные 8,9%

Экономика Гонконга продемонстрировала рекордное падение в первом квартале на фоне негативных последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно предварительным данным, опубликованным в понедельник, ВВП Гонконга в январе-марте сократился на 8,9% в годовом выражении. Это самый существенный спад с 1974 года. В 2019 году экономика сократилась на 1,2%.

Данные оказались хуже, чем прогнозировали экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, которые в среднем ожидали сокращения ВВП на 5,2%.

Падение ВВП в поквартальном выражении с учетом сезонного фактора в январе-марте составило 5,3%, также став рекордным, свидетельствуют официальные данные.

Экспорт и внутренний спрос, как ожидаются, останутся под "значительным давлением в ближайшей перспективе", поскольку пандемия коронавируса продолжает оказывать давление на экономики стран мира, сказал представитель правительства Гонконга.

Министр финансов Гонконга Пол Чань на прошлой неделе сообщил, что падение ВВП Гонконга в 2020 году, вероятно, будет более существенным, чем ожидалось, в связи с негативными последствиями COVID-19. Согласно новому прогнозу Минфина, экономика сократится на 4-7% в текущем году.

Ранее ожидалось, что изменение ВВП в этом году может быть от снижения на 1,5% до повышения на 0,5%.

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Тэги: КВАРТАЛ, ГОНКОНГ, ВВП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]