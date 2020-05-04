Почти 60% украинцев доверяют Зеленскому - опрос

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди опрошенного населения страны составляет 59%, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля.
Согласно результатам исследования, доверие к президенту Украины выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных; Верховной Раде доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных. Также недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Национальному банку (соответственно 34% и 50%), Национальной полиции (соответственно 36% и 56%), Министерству здравоохранения (соответственно 29% и 63%).
В то же время, оценивая уровень доверия к политикам, среди тех из них, чьи фамилии были представлены в опроснике, только к Зеленскому доверие выражается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют - 37%). Что касается других политиков, недоверие им выражается чаще, чем доверие. Так, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 34%, не доверяют - 37%, лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку - соответственно 20% и 64%, лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко - соответственно 19% и 66%, лидеру Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 18,5% и 74%, лидеру партии "Европейская солидарность", пятому президенту Петру Порошенко - соответственно 18% и 77%.
Так, министру внутренних дел Украины Арсену Авакова доверяют 16% украинцев и 69% не доверяют, премьер-министру Денису Шмыгалю - соответственно 13% и 38%, руководителю офиса президента Андрею Ермаку - соответственно 9% и 41,5%.
При этом, только 29% респондентов считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, 49% - что события развиваются в неправильном направлении. 29% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет 50%, что не способна преодолеть - 14,5%.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Исследование проведено в рамках проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.
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