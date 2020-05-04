Лукашенко готов принять глав стран-партнеров по ЕАЭС 19 мая в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным проведение очного саммита глав государств Евразийского экономического сообщества 19 мая в Минске, но готов и к онлайн-формату.

"Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с президентом Казахстана Токаевым. Они сейчас консультируются с президентом России. Что вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность", - заявил Лукашенко в ходе видеоконференции с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Белорусского президента цитирует госагентство БелТА.

"Уверен, что вы с удовольствием, побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск, если, конечно, это позволит вам обстановка", - заявил Лукашенко, обращаясь к Додону.

При этом президент Молдавии, которая имеет статус страны-наблюдателя при ЕАЭС, поддержал предложение Лукашенко о проведении саммита в очной форме. "Конечно, лучше, чтобы было в очной форме, чтобы мы встретились и поговорили. Потому что есть, о чем поговорить, и с учетом всей этой ситуации, поделиться опытом. Поэтому если наши с вами коллеги примут решение, что в очной форме, я с удовольствием прилечу", - сказал Додон.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Как сообщалось, в Белоруссии на 4 мая зарегистрировано почти 17,5 тыс. человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за последние 10 дней составил более 8 тыс. человек.

Как ожидают в Минске, пик эпидемии COVID-19 в Белоруссии придется на 20-ые числа мая. "По прогнозам, у нас к 20-м числам мая должен быть достигнут пик (заболеваемости коронавирусом - ИФ), затем должно наступить снижение примерно к середине июня", - сказал врач-эпидемиолог, заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич в интервью телеканалу "Беларусь-1".