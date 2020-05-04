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СНГ 04.05.2020 20:43

Ветеранов ВОВ на параде Победы в Белоруссии в этом году не будет - Лукашенко

Ветеранов Великой Отечественной войны на трибунах во время проведения парада Победы в Минске вследствие сложной эпидемиологической ситуации из-за COVID-19 в текущем году не будет, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы очень аккуратно относимся к этому мероприятию. Мы просили ветеранов Великой Отечественной войны (их уже осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет), чтобы они не настаивали на том, чтобы мы, как обычно это бывало, отвезли их на парад", - сказал Лукашенко в понедельник в ходе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

В то же время Лукашенко пообещал, что ветераны не будут забыты и обделены вниманием. В предпраздничные дни их лично поздравляют представители общественных организаций, ветеранам вручаются юбилейные медали, проведены предусмотренные выплаты. "То есть мы уделили очень серьезное внимание нашим оставшимся ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому думаю, что они меня простят, что я не удовлетворил впервые за 20 с лишним лет (просьбу - ИФ) привезти их на парад", - отметил Лукашенко.

При этом он констатировал, что есть много желающих посетить парад со стороны ветеранов Вооруженных Сил. "Это тоже боевые люди, которые служили в армии. Тут мы, конечно, сдержать их не сможем. Естественно, подумаем о том, как разместить на трибунах тех людей, кто категорически отказался дома у телевизора (смотреть парад - ИФ)", - сказал президент.

"Мы продумали это мероприятие. Оно будет, еще раз подчеркиваю, под контролем. Строго организовано", - пообещал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы, поскольку это "эмоциональная, глубоко идеологическая вещь". При этом он заметил, что "тащить и загонять" туда никого не будут.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРАД, ВЕТЕРАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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