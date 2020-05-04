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Дальнее зарубежье 04.05.2020 21:47

Лидеры развитых стран мира обсудят финансирование исследований по коронавирусу

Мировые лидеры проведут в понедельник встречу в формате видеоконференции, чтобы собрать не менее 7,5 млрд евро ($8,2 млрд) для проведения исследований с целью создания вакцины от коронавируса, сообщают СМИ.

Организаторами выступили Евросоюз, не входящие в ЕС Великобритания и Норвегия, а также Япония, Канада и Саудовская Аравия. Средства, как ожидается, должны быть собраны в течение нескольких недель или месяцев при поддержке Всемирного банка, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и некоторых состоятельных людей мира.

Как ожидается, в ходе встречи, которая должна начаться в 13:00 по Гринвичу (16:00 мск), должны выступить президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

США во встрече участия не принимают.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, САММИТ, КОРОНАВИРУС, ФИНАНСИОРВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]