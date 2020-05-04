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Дальнее зарубежье 04.05.2020 22:03

Германия выделит 525 млн евро на борьбу с коронавирусом в ЕС - Меркель

ФРГ выделит на борьбу с пандемией коронавируса 525 млн евро в рамках ЕС, сообщила канцлер Ангела Меркель в понедельник в ходе донорской конференции Евросоюза.

"Мы примем участие в этой донорской конференции посредством 525 миллионов евро. Мы остаемся приверженными нашим глобальным донорским обязательствам с суммой около 1,3 миллиардов евро", - сказала канцлер.

По ее словам, средства пойдут на развитие систем здравоохранения. Также канцлер заявила, что Германия планирует увеличить гуманитарную помощь в связи с пандемией, в частности странам Африки.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]