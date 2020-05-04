За период карантина автобусами в Баку перевезено более 21,6 млн пассажировов

Председатель правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вюсал Керимли подчеркнул, что автобусы на экспресс-линиях продолжат свою работу и после завершения пандемии коронавируса COVID-19.
«В постпандемический период экспресс-автобусы продолжат свою работу. Они будут работать в основном в пиковое время, в частности, утром, когда люди едут на работу. В мировой практике имеет такое место. Есть острая необходимость передвижения людей с поселка Локбатан в направлении центра Баку. В связи с этим, утром оттуда будут использоваться экспресс-линии», - сказал Керимли на брифинге в понедельник.
Он добавил, что также будут работать специальные экспресс-такси. «В данное время обсуждается введение специальных линий экспресс-такси. Например, будет осуществляться движение по маршрутам метро “Ази Асланова - Короглу”, “Короглу - 20 января», - отметил Керимли.
По его словам, после завершения карантинного режима, будут продолжены работы в рамках проекта завершения установки карточных аппаратов в автобусах. «Будет введена услуга онлайн пополнения баланса карты, а также оплаты через мобильный телефон. Это было включено в дорожную карту на этот год», - отметил он.
Керимли подчеркнул, что дата возобновления работы метро в Баку еще не определена и решение будет приниматься оперативным штабом.
При этом он добавил, что за период карантина автобусами в Баку перевезено 21,652 млн человек.
Х.Насирзаде
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