Нефть перешла к росту, Brent на уровне $26,84 за баррель

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в понедельник после существенного снижения ранее в ходе сессии на опасениях об обострении напряженности в отношениях между США и Китаем.
Поддержку рынку оказали ожидания постепенного восстановления спроса на нефть на фоне планов ряда стран по смягчению ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 составляет $26,84 за баррель, что на $0,4 (1,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $0,38 (1,92%) - до $20,16 за баррель.
Давление на нефтяные котировки ранее в ходе торгов оказала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.
Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.
В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.
В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года, - 5,7 млн б/с (на 14%).
"Фундаментальный прогноз улучшился", - говорит директор по стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank A/S в Копенгагене Оле Слот Хансен, которого цитирует агентство Bloomberg.
"Однако с учетом риска, что прогноз мировой экономики продолжит ухудшаться, еще слишком рано начинать говорить о восстановлении", - отметил эксперт.
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