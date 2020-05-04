Заседание СМИД СНГ пройдет 12 мая в онлайн-режиме

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств состоится 12 мая под председательством Узбекистана с использованием видеоконференцсвязи, сообщается на сайте Исполкома СНГ.
На заседании планируется утвердить план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2020 год. В проект плана "традиционно включены темы, касающиеся координации позиций государств Содружества в рамках членства в ООН, взаимодействия с другими международными организациями, информационной сферы, противодействия новым вызовам и угрозам, тематики разоружения, а также внешнеполитического планирования и контроля над вооружением", - отмечается в сообщении.
На рассмотрение глав внешнеполитических ведомств будут представлены документы, касающиеся взаимодействия в сферах гуманитарного разминирования и урегулирования кризисных ситуаций на внешних границах Содружества, создания совместной системы связи вооруженных сил государств - участников СНГ.
Кроме того, предложено провести консультации по вопросам североамериканской и латиноамериканской проблематики, сопряжения интеграционных процессов в рамках СНГ и ЕАЭС, взаимодействия в сфере экологической дипломатии, а также в рамках МАГАТЭ и ЮНЕСКО.
Также планируется рассмотреть стратегию международного молодежного сотрудничества государств -участников СНГ на 2021-2030 годы, проект стратегии развития сотрудничества стран СНГ в сфере туризма на 2021-2030 годы и аналогичный проект сотрудничества в области физкультуры.
В сообщении отмечается, что Российская Федерация предложила внести в проект повестки дня заседания СМИД СНГ дополнительный вопрос о Совместном заявлении министров иностранных дел государств - участников Содружества об укреплении роли международного права.
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