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Внешняя политика 04.05.2020 18:48

Заседание СМИД СНГ пройдет 12 мая в онлайн-режиме

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств состоится 12 мая под председательством Узбекистана с использованием видеоконференцсвязи, сообщается на сайте Исполкома СНГ.

На заседании планируется утвердить план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2020 год. В проект плана "традиционно включены темы, касающиеся координации позиций государств Содружества в рамках членства в ООН, взаимодействия с другими международными организациями, информационной сферы, противодействия новым вызовам и угрозам, тематики разоружения, а также внешнеполитического планирования и контроля над вооружением", - отмечается в сообщении.

На рассмотрение глав внешнеполитических ведомств будут представлены документы, касающиеся взаимодействия в сферах гуманитарного разминирования и урегулирования кризисных ситуаций на внешних границах Содружества, создания совместной системы связи вооруженных сил государств - участников СНГ.

Кроме того, предложено провести консультации по вопросам североамериканской и латиноамериканской проблематики, сопряжения интеграционных процессов в рамках СНГ и ЕАЭС, взаимодействия в сфере экологической дипломатии, а также в рамках МАГАТЭ и ЮНЕСКО.

Также планируется рассмотреть стратегию международного молодежного сотрудничества государств -участников СНГ на 2021-2030 годы, проект стратегии развития сотрудничества стран СНГ в сфере туризма на 2021-2030 годы и аналогичный проект сотрудничества в области физкультуры.

В сообщении отмечается, что Российская Федерация предложила внести в проект повестки дня заседания СМИД СНГ дополнительный вопрос о Совместном заявлении министров иностранных дел государств - участников Содружества об укреплении роли международного права.

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Тэги: СНГ, СМИД, ФОРМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]