Туркменистан примет участие в деятельности ВТО в статусе наблюдателя

Туркменистан в качестве первого шага примет участие в деятельности Всемирной торговой организации в статусе наблюдателя, такое заключение приняли участники заседания правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных со вступлением страны в ВТО, сообщает сайт МИД республики.

Участники встречи рассмотрели отчет о проделанной работе правительственной комиссии в 2019 году и ознакомились с заключительной версией обзора по внешнеторговому режиму и экономической политике Туркменистана.

Вопрос участия Туркменистана в ВТО обсуждался на заседании правительства в минувшую пятницу. Как отметил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, это даст возможность для участия Туркменистана в официальных мероприятиях и форумах ВТО, для интенсификации двусторонних контактов на уровне профильных специалистов и посредством обмена делегациями, а также для выдвижения национальных инициатив по развитию региональной и международной торговли в рамках этой организации.

Как подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов, в современных условиях последовательная интеграция Туркменистана в мировую торгово-экономическую систему выступает важным фактором развития рыночных отношений, наращивания и диверсификации экспортного потенциала страны, повышения её инвестиционной привлекательности.