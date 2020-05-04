Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0227 GBR   2.1162 TRY   0.2419

Цена на нефть

01.05   $/bbl WTI 19.78 0.94 Brent 26.44 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

Регион 04.05.2020 22:40

Туркменистан примет участие в деятельности ВТО в статусе наблюдателя

Туркменистан в качестве первого шага примет участие в деятельности Всемирной торговой организации в статусе наблюдателя, такое заключение приняли участники заседания правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных со вступлением страны в ВТО, сообщает сайт МИД республики.

Участники встречи рассмотрели отчет о проделанной работе правительственной комиссии в 2019 году и ознакомились с заключительной версией обзора по внешнеторговому режиму и экономической политике Туркменистана.

Вопрос участия Туркменистана в ВТО обсуждался на заседании правительства в минувшую пятницу. Как отметил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, это даст возможность для участия Туркменистана в официальных мероприятиях и форумах ВТО, для интенсификации двусторонних контактов на уровне профильных специалистов и посредством обмена делегациями, а также для выдвижения национальных инициатив по развитию региональной и международной торговли в рамках этой организации.

Как подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов, в современных условиях последовательная интеграция Туркменистана в мировую торгово-экономическую систему выступает важным фактором развития рыночных отношений, наращивания и диверсификации экспортного потенциала страны, повышения её инвестиционной привлекательности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ВТО, СТАТУС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]