На Украине ожидают пик заболеваемости коронавирусом до середины мая - Ермак

На Украине ждут пик заболеваемости коронавирусом до середины мая, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик (заболеваемости коронавирусом - ИФ) еще до середины мая", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.
Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в Украине зафиксировано в Черновицкой и Киевской областях. Общее число инфицированных Covid-19 составляет 12 331 человек, количество заболевших за сутки возросло на 418.
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