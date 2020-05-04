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Дальнее зарубежье 04.05.2020 20:25

На Украине ожидают пик заболеваемости коронавирусом до середины мая - Ермак

На Украине ждут пик заболеваемости коронавирусом до середины мая, отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик (заболеваемости коронавирусом - ИФ) еще до середины мая", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, наибольшее количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в Украине зафиксировано в Черновицкой и Киевской областях. Общее число инфицированных Covid-19 составляет 12 331 человек, количество заболевших за сутки возросло на 418.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]