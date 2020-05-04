Будущая вакцина против COVID-19 должна быть достоянием всей планеты - Макрон

Международные усилия по разработке вакцины против коронавируса должны привести к тому, что она будет доступна всем странам, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе видеоконференции по сбору средств на борьбу с COVID-19.

"Мы стремимся ускорить исследовательскую работу по методам лечения и вакцине, хотя и знаем, что это потребует времени. В центре этой инициативы лежит решение, которое мы должны коллективно взять на себя, что эта вакцина, когда она будет изготовлена, станет всемирным общественным достоянием. То есть она не будет принадлежать кому-то, она будет принадлежать всем", - сказал Макрон.

Доступ к вакцине "должен быть у всей планеты", подчеркнул он.

По его мнению, перед угрозой пандемии коронавируса тактика "каждый за себя" была бы ошибкой.

"Это справедливо, конечно, что государства стремятся защитить свое население и найти собственный ответ, но мы сможем окончательно выйти (из кризиса - ИФ) только совместно", - отметил Макрон.

Для этого, считает он, необходимо сотрудничество как в рамках ЕС, так и более широкое международное сотрудничество государств, фондов, частных партнеров.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен распространила 24 апреля видеообращение, в котором объяснила цель этой донорской конференции.

"Мы организуем 4 мая всемирную конференцию онлайн по сбору средств. Цель в том, чтобы объединить наши силы и мобилизовать ресурсы. Мы хотим собрать руководителей всего мира, чтобы вместе победить вирус", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула необходимость как можно скорейшей разработки вакцины, ее производства и распространения по всему миру.

"Для этого нам нужны деньги. Одной из главных задач этого саммита будет собрать первую сумму в 7,5 млрд евро, чтобы придать импульс всемирному сотрудничеству. Но затем нужно будет еще больше фондов", - объяснила председатель Еврокомиссии.