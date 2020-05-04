Донорская конференция для борьбы с коронавирусом собрала 7,4 млрд евро

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, заключая в понедельник всемирную онлайн-конференцию по сбору средств для борьбы против пандемии коронавируса, объявила по итогу этого донорского видеомарафона, что он позволил собрать 7,4 млрд евро.
"За несколько часов нам удалось коллективно собрать 7,4 млрд евро для (разработки - ИФ) вакцины, диагностики и лечения. Эти средства означают старт беспрецедентного глобального сотрудничества, создание настоящего общего достояния", - сказала председатель Еврокомиссии, подводя в прямой трансляции итог сбора донорских взносов.
"Мы физически далеки сейчас друг от друга, но мы показали, что мы вместе, сильнее и сплоченнее, чем в прошлом", - отметила фон дер Ляйен.
Открывая ранее конференцию, она заявила о выделении Евросоюзом 1 млрд евро для целей разработки вакцины и методов лечения.
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