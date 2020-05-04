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Дальнее зарубежье 04.05.2020 21:31

Лукашенко ждет Си Цзиньпина летом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил послание председателю КНР Си Цзиньпину с благодарностью за поддержку в борьбе с коронавирусом и выразил надежду на его визит в республику летом.

"Сердечно благодарю вас за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом. Полученные из дружественного Китая весьма востребованные медицинские препараты и средства защиты позволят нам более эффективно препятствовать распространению пандемии. Наши совместные усилия по преодолению временных трудностей в очередной раз подтвердили крепкую дружбу и особый характер белорусско-китайского партнерства, наполнили отношения между двумя странами особым доверием и солидарностью", - говорится в послании Лукашенко, распространенном его пресс-службой.

По информации пресс-службы, президент республики "выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином летом этого года на гостеприимной земле Беларуси для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества".

Также Лукашенко пожелал председателю КНР крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Китая - мира, согласия и благополучия.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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