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Дальнее зарубежье 04.05.2020 21:53

Глава офиса Зеленского отрицает наличие коррупции в аппарате президента

Руководитель офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак утверждает, что в команде Владимира Зеленского нет коррупции, а скандал с видеозаписями, на которых присутствует его брат Денис Ермак, является "спланированной операцией".

"Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в офисе президента Украины нет. Вся наша команда осуждает коррупцию в любых ее проявлениях, именно поэтому нет неприкосновенных", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

Ермак указал, что сразу в день появления записей 29 марта он обратился в правоохранительные органы, которые "еще не завершили до конца расследование".

"Но мне уже понятно, и не только мне, что это была спланированная операция, в течение несколько месяцев, целью которой была дискредитация власти в Украине", - заявил он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ОФИС, КОРРУПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]