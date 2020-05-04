Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8595 RUR   0.0227 GBR   2.1162 TRY   0.2419

Цена на нефть

01.05   $/bbl WTI 19.78 0.94 Brent 26.44 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.05.2020 22:25

Число жертв коронавируса во Франции превысило 25 тыс., но количество госпитализаций снижается

Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции сообщила в понедельник, что, несмотря на все еще тяжелые последствия эпидемии COVID-19 в стране, число госпитализированных больных с коронавирусом продолжает постепенно снижаться.

За минувшие сутки среди зараженных коронавирусом умерли 306 человек, общее число смертей с начала эпидемии выросло до 25201.

В настоящее время в больницах страны госпитализированы 25548 пациентов, инфицированных COVID-19, это на 267 меньше, чем день назад.

В реанимационных отделениях находятся 3696 тяжелобольных, на 123 меньше, чем накануне.

За время эпидемии из больниц выписался 51371 вылечившийся пациент.

За последние сутки подтверждено заражение коронавирусом у 576 человек, общее число выявленных инфицированных COVID-19 теперь достигло 131863 случаев.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в понедельник сенату страны правительственную стратегию выхода, начиная с 11 мая, из режима изоляции, которую на прошлой неделе докладывал Национальному собранию.

В отличие от депутатов, сенаторы отклонили правительственный план постепенной отмены ограничений, вызванных эпидемией COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Во Франции за сутки скончались 289 пациентов с коронавирусом, число госпитализаций снижается Туристические объекты во Франции останутся закрытыми после 11 мая Во Франции продолжает снижаться число госпитализированных с COVID-19 Макрон полагает, что о вспышке "уханьского" коронавируса известно далеко не все Число смертей среди зараженных COVID-19 достигло во Франции почти 18 тыс. Число жертв коронавируса во Франции превысило 14 тыс., зараженных насчитывается почти 95,5 тыс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]