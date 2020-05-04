Expo 2020 в Абу-Даби откладывается на год

Международное бюро выставок заявило в понедельник о переносе сроков проведения международного выставочного шоу Expo 2020 в Абу-Даби (ОАЭ) на октябрь 2021 года.
Expo 2020 Dubai планировалось провести с 20 октября 2020 года до 20 апреля 2021 года. Теперь организаторы выставки приняли решение по просьбе властей ОАЭ и участников международного перфоманса из-за пандемии коронавируса провести мероприятие с октября 2021 года по 21 марта 2022 года.
Ожидалось, что выставка привлечёт около 11 млн посетителей. Одним из конкурентов Дубаю в 2013 году, когда выбиралось место проведения этого общемирового мероприятия, был российский Екатеринбург.
World Expo является всемирной выставочной площадкой, на которой страны-участницы представляют свои индустриальные, научно-технические и гуманитарные достижения за многие годы.
Пожалуй, это последний значимый случай переноса сроков проведения международного форума на 2021 год. До этого были отложены сроки проведения крупных общеевропейских и мировых спортивных, в том числе и футбольных, мероприятий, кинофестивалей, мировых концертных гастролей.
Сообщалось, что в ближайшее время Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о датах проведения Олимпиады -2020 в Токио.
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