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Дальнее зарубежье 04.05.2020 22:48

Expo 2020 в Абу-Даби откладывается на год

Международное бюро выставок заявило в понедельник о переносе сроков проведения международного выставочного шоу Expo 2020 в Абу-Даби (ОАЭ) на октябрь 2021 года.

Expo 2020 Dubai планировалось провести с 20 октября 2020 года до 20 апреля 2021 года. Теперь организаторы выставки приняли решение по просьбе властей ОАЭ и участников международного перфоманса из-за пандемии коронавируса провести мероприятие с октября 2021 года по 21 марта 2022 года.

Ожидалось, что выставка привлечёт около 11 млн посетителей. Одним из конкурентов Дубаю в 2013 году, когда выбиралось место проведения этого общемирового мероприятия, был российский Екатеринбург.

World Expo является всемирной выставочной площадкой, на которой страны-участницы представляют свои индустриальные, научно-технические и гуманитарные достижения за многие годы.

Пожалуй, это последний значимый случай переноса сроков проведения международного форума на 2021 год. До этого были отложены сроки проведения крупных общеевропейских и мировых спортивных, в том числе и футбольных, мероприятий, кинофестивалей, мировых концертных гастролей.

Сообщалось, что в ближайшее время Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о датах проведения Олимпиады -2020 в Токио.

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Тэги: МИР, ВЫСТАВКА, СРОКИ, ПЕРЕНОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]